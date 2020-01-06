مبعوث الأمم المتحدة: هجوم بطائرة مسيرة ربما نفذته دولة تدعم الجيش الوطني الليبي

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا إن هجوما بطائرة مسيرة ربما نفذته دولة تدعم الجيش الوطني الليبي.

القاهرة – سبوتنيك . ودعا المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، إلى وقف التدخلات الأجنبية كافة في ليبيا.

وقال سلامة في مؤتمر صحفي، في نيويورك، اليوم الإثنين "هناك ميليشيات ومرتزقة في ليبيا.. أوقفوا التدخلات الأجنبية".

وأضاف "على الليبيين أن يوقفوا السلوكيات العسكرية ويتفقوا على حل ويقدموا تنازلات لاقتسام السلطة"، مؤكدًا "لا أرى أي طرف قادر على فرض سيطرته على كامل ليبيا".

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إنه لا يمكن أن يفصح عن الدولة المسؤولة عن الهجوم على الأكاديمية العسكرية.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، السبت الماضي مقتل 28 شخص وإصابة 18 آخرين، جراء قصف لطيران أجنبي استهدف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد أمين هاشم المتحدث باسم وزارة الصحة الليبية، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن القذائف استهدفت مجموعة من الطلبة المستجدين في الكلية العسكرية.

وأضاف هاشم أن عدد القتلى وصل ٢٨ قتيلا وعشرات الجرحى، مشيرا إلى أن "العديد من الحالات الحرجة لم يتم التعرف على مدى استقرار حالتهم".