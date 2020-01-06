السودان... إطلاق سراح 4 من ضباط مجلس قيادة "انقلاب 1989"

أطلقت السلطات السودانية، سراح أربعة من ضباط مجلس قيادة الانقلاب الذي نفذه الرئيس السوداني السابق، عمر البشير عام 1989.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الراكوبة" السودانية، جاء ذلك في بيان صادر عن معز حضره، المتحدث باسم هيئة الاتهام ضد منفذي انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989.

وقال حضره: "لجنة التحقيق في انقلاب 30 يونيو ، أصدرت الأحد، قرارا يقضي بإطلاق سراح كل من سليمان أحمد سليمان، والتيجاني آدم الطاهر، ومحمد نايل ايدام، وفيصل علي مختار، بضمان محل إقامتهم".

وأشار حضرة إلى أن الاتهام سيظل موجها إلى الضباط الأربعة إلى حين انعقاد المحكمة للنظر في القضية.

وكان الضباط الأربعة ضمن مجلس قيادة "ثورة الإنقاذ الوطني" الذي ضم 15 ضابطا، والذي تسلم السلطة برئاسة عمر البشير، عقب انقلاب عسكري نفذه الأخير على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي.