أمير قطر ورئيس الوزراء العراقي يبحثان هاتفيا التصعيد في المنطقة ومخاطر الحرب

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، مع أمير قطر تميم بن حمد، في اتصال هاتفي التصعيد الأخيرة في المنطقة ومخاطر الحرب على الأمن والاستقرار، إضافة إلى تعزيز التعاون بين قطر والعراق في هذا المجال.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لعبد المهدي "تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مساء اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب خلاله عن تعازيه للعراق وشعبه باستشهاد عدد من ابنائه المقاتلين".

وأضاف البيان أن عبد المهدي أوضح "موقف حكومة العراق والبرلمان العراقي من تواجد القوات الأجنبية وقرار انسحابها من العراق وجهود الحكومة في حفظ أمن واستقرار البلاد وسيادتها الوطنية وسياستها الثابتة في علاقاتها الخارجية المتوازنة".

وتابع البيان "كما تم بحث التصعيد في المنطقة ومخاطر الحرب على أمنها واستقرارها، وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في هذا المجال".

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.