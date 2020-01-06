السيسي يبعث برسالة للشعب المصري

بعث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، برسالة تهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول عيد الميلاد الجديد.

ونشر السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يحفظ وطننا الغالي بنسيجه الوطني المتماسك، وأن يوحد صفوفنا لما فيه الخير دائما".

عيد الميلاد، هو عيد ديني مسيحي يحتفل خلال المسيحيون بميلاد يسوع المسيح.

كاحتفال ديني وثقافي بين مليارات البشر حول العالم، يترافق مع عيد الميلاد احتفالات دينية وصلوات خاصة.