الجيش الوطني الليبي يستعد لدخول مصراتة

أفاد مصدر عسكري ليبي تابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن القوات المسلحة العربية الليبية تتقدم في أربعة محاور تجاه مدينة مصراتة.

بنغازي - سبوتنيك. وأكد المصدر اندلاع اشتباكات في ضواحي منطقة بوقرين القريبة من مدينة مصراتة.

وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعي عسكرية: "تقدم جحافل القوات المسلحة العربية الليبية الآن من أربعة محاور باتجاه مدينة مصراتة واندلاع الاشتباكات بضواحي بوقرين".

يذكر أن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن اليوم الاثنين السيطرة على مدينة سرت بالكامل، وتحريرها من "التنظيمات الإرهابية".

وشهدت الأزمة الليبية تصعيدا ملحوظا عقب توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية في وقت سابق، حول الأمن والأمن البحري.

وعارضت كل من مصر واليونان وقبرص وعدد من الدول هذا الاتفاق، واعتبرته غير قانوني لتعديه على حقوقها البحرية وتجاوزه لسلطات حكومة الوفاق بحسب وجهة نظرها.

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن في الرابع من نيسان/أبريل العام الماضي إطلاق عملية للقضاء على ما وصفه بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.

وفي المقابل، أعلنت حكومة الوفاق "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات، متهمة خليفة حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015.