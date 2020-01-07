دينغوف: قوات حكومة الوفاق تستعيد السيطرة على مدينة سرت

صرح رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعني بالتسوية الليبية، ليف دينغوف، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج استعادت السيطرة على مواقعها في مدينة سرت، وأن المدينة أصبحت تحت سيطرة حكومة الوفاق الليبية.

وقال دينغوف لـ"سبوتنيك": "استعادت قوات حكومة الوفاق الليبية القادمة من مدينة مصراته مواقعها في سرت. وفي الوقت الحالي أصبحت سرت مرة أخرى تحت سيطرة قوات السراج".

وأضاف: "أسرت قوات حكومة الوفاق، عشرات الجنود، واستولت على 20 وحدة من المعدات العسكرية، وقتلت 50 فرداً من بين أولئك الذين قاتلوا إلى جانب جيش حفتر".

يتبع...