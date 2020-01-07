"على خلفية مقتل سليماني"... أمريكا تحذر من "خطر متزايد" في السعودية

وجهت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية تحذيرا جديدا لرعاياها من "خطر متزايد" لإمكانية وقوع هجمات بصواريخ وطائرات بدون طيار، وذلك بعد أيام من مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الإثنين، أن "السفارة الأمريكية في الرياض أصدرت تنبيها أمنيا حذرت فيه من "خطر متزايد" لإمكانية وقوع هجمات بصواريخ وطائرات من دون طيار"، مضيفة أن السعودية "لديها نظام صافرات الإنذار من الدفاع المدني".

واستدركت السفارة: أنه "قد لا يكون هناك تحذير مسبق من هجوم صاروخي أو طائرة من دون طيار"، حسب "سي إن إن".

وتقدم المرشد الإيراني علي خامنئي، الحشود في طهران أمس الاثنين، لتشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، وعدد من العسكريين، بعدما قتلوا صباح الجمعة الماضي، إثر ضربة جوية من القوات الأمريكية بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن قاسم سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".