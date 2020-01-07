ليبيا تستعد لشراء 8 طائرات مدنية

صرح مدير مكتب رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية أحمد الشبلي، شرقي البلاد، أن الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية ستقوم بشراء 8 طائرات للنقل الجوي بقيمة 40 مليون دينار ليبي (28 مليون دولار).

وقال الشبلي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "رئيس مجلس وزراء بالحكومة الليبية السيد عبد الله الثني يمنح الإذن بشراء 8 طائرات بحمولة 50 راكبا تقريبا بقيمة 40 مليون دينار ليبي على أن تكون ملكيتها للهيئة العامة للمواصلات والنقل وتقوم بتشغيلها شركة ليبيا للطيران".

وأكد مدير مكتب رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل على أنه "تمت الموافقة بالإذن لشراء الطائرات حيث قدمت شركة ليبيا للطيران عرضا وبناء على دراسته تم منح الإذن"، مؤكدا أن "قدمت حاليا عروض على الهيئة وستكون هذه الطائرات موزعة على كافة المطار التابعة والخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية لرفع المعناة المواطن وربط المطارات ببعض".

وأضاف الشبلي أن "الطائرات ليست جديدة وإنما مستعملة وتاريخ صنع هذه الطائرات 2006 أي تعتبر حديثة".

وتابع أن "شراء الطائرات الجديدة أمر مكلف، ولكن الطائرات التي سوف نقوم بشرائها ممتازة وستخضع للكشف من قبل نخبة من المهندسين أجانب وليبين قبل الشراء".

وردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول أهمية شراء هذه الطائرات في الوقت الراهن وخاصة بالظروف التي تمر بها البلاد قال الشبلي إن "سبب شراء هذه الطائرات هي ما يمر به المواطن من مشاكل في الطيران وتعطل في الرحلات الداخلية والخارجية ومن أجل تخفيف المعناة المواطن سواء الذي يعاني في الرحلات الداخلية أو الخارجية".

وأشار إلى أن "بعد شراء الطائرات الثمان سيتم توزيعهم على كافة المطار التابعة للحكومة الليبية برئاسة رئيس الحكومة عبدالله الثني وملكيتهم ستكون للدولة مباشر للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة".