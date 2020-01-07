تعزيزات أمريكية برية وجوية تصل قاعدة التاجي العراقية

أعلن الخبير الأمني هشام الهاشمي، اليوم الاثنين، عن دخول قوافل عسكرية أمريكية إلى معسكر التاجي فضلا عن هبوط طائرات عسكرية بمعدات إضافية.

وأكد الهاشمي أن "الكل منشغل بنقاش رسالة القوات الأمريكية إلى القيادة المشتركة العراقية "مسودة" الانسحاب "صحيحة" و"غير الدقيقة" و"غير مأذون بها للنشر" كما يزعم وزير الدفاع الأمريكي"، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وتابع "في تلك الفترة دخلت عدة قوافل أمريكية معسكر التاجي شمال بغداد وهبطت طائرات الشحن بمعدات إضافية".

ووصف رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، خطاب الجيش الأمريكي إلى الجيش العراقي بشأن انسحاب القوات من البلاد بأنه خطأ.

وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن الولايات المتحدة الأمريكية، ليست لديها خطط لمغادرة العراق.