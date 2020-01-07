الصدر يوجه رسالة قوية إلى ترامب "أتظن أموال الحجاز تنفعك"

رد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، على تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بفرض عقوبات على العراق في حال خروج القوات الأمريكية منه.

وخاطب الصدر، في تغريدة له عبر تويتر، ترامب، قائلا: "أتهدد شعبا بالجوع والحصار والعقوبات يا ابن الملاهي وصالات القمار والنوادي الليلية؟ أتظن أن أموال الحجاز تنفعك، وأن الخونة سينفعوك، وأن ترسانتك الحربية ستجدي نفعا".

وتوعد الصدر، ترامب بفيتنام جديدة ووحل آخر، وقال: "إن سلاحك أضعف من وخزة البعوض، وستجد جندا لا قبل لك بهم وجحافل أولها في البصرة وآخرها في دهوك".

وشدد قائلا: "يا ترامب، إن تجرأت على بلد المقدسا، فأنا لك ولو أردت نصيحتي.. فلا تكن كسلفك.. وإلا ستندم ونحن طلاب سلام إن استسلمتم.. ونحن طلاب حرب إن حاربتم.. وقد خبرتمونا".

وأردف: "ترامب إن عدت عدت والبادئ أظلم... ولكم الويل مما تصفون".

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) January 6, 2020

​وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد، بفرض عقوبات على بغداد بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد، مضيفا أنه "إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أميركيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.