مقتل 10 جنود يمنيين بقصف حوثي بصاروخ باليستي استهدف معسكرا شمال الضالع

قُتل 10 جنود يمنيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف بصاروخ باليستي يعتقد شنته جماعة أنصار الله "الحوثيين"، على معسكر للجيش اليمني في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك" بأن صاروخا باليستيا استهدف معسكر الصدرين التدريبي التابع للواء الرابع احتياط في منطقة مريس بمديرية قعطبة شمال الضالع.

وأضاف أن القصف "أسفر عن مقتل 10 جنود، وإصابة عدد آخر من العسكريين".

يأتي ذلك عقب أيام من مقتل 8 وإصابة 30 آخرين إثر قصف شنته "أنصار الله" في 29 ديسمبر المنصرم، على عرض عسكري للجيش في ملعب الصمود وسط مدينة الضالع.