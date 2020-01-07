وزير الخارجية: العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أن بلاده لن تسمح بأن تكون ساحة حرب، مشددا على ضرورة احترام السيادة العراقية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الحكيم خلال اتصال هاتفي من نظيره الهولندي ستيف بلوك بحسب بيان للخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء: "العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب".

ودعا وزير الخارجية العراقي إلى ضرورة احترام السيادة العراقيّة، وإيقاف الانتهاكات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضية تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أميركيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.

ووجه العراق شكوى للأمم المتحدة، أمس الأول الأحد، بشأن الغارات الأميركية التي استهدفت مواقع عسكرية على أراضيه، مؤكدا أن تلك الغارات انتهاك خطير لسيادة البلاد.

وأكدت الخارجية العراقية أن بغداد "تطالب مجلس الأمن بإدانة عمليات القصف والاغتيال" التي جرت في بغداد.