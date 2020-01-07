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13:25 07 يناير/ كانون الثاني 2020
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    سد النهضة الإثيوبي

    لحضور الاجتماع الرابع بشأن "سد النهضة"... وزير الري المصري يصل إثيوبيا

    © AP Photo / Elias Asmare
    العالم العربي
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    وصل وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي والوفد المرافق له إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، استعدادا للاجتماع الرابع لبحث أزمة سد النهضة مع نظيريه الإثيوبي والسوداني، بالإضافة إلى ممثلين للولايات المتحدة والبنك الدولي.

    القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان صادر عن وزارة الري المصرية، اليوم، أن الاجتماعات ستبدأ غدا الأربعاء، وتستمر حتى بعد غد الخميس.

    ويأتي الاجتماع "في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، برعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي في ضوء الاتفاق على عقد أربع اجتماعات فنية، ويتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

    وتم الاتفاق في واشنطن على عقد أربع اجتماعات لمناقشة النقاط الخلافية حول سد النهضة بين الدول الثلاث، على أن تكون الاجتماعات بحضور ممثل عن كل من الولايات المتحدة، والبنك الدولي، بحسب البيان.

    البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، 9 أبريل 2017
    © AP Photo / Amr Nabil
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    وعقد الاجتماع الأول في إثيوبيا يومي 15 و16 نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني، وعقد الاجتماع الثاني في القاهرة يومي 2 و3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما عقد الاجتماع الثالث في الخرطوم يومي 20 و21 ديسمبر الماضي، بالإضافة لاجتماع عقد في واشنطن في التاسع من ديسمبر الماضي، لمتابعة نتيجة الاجتماعات.

    وأعلنت مصر في وقت سابق من عام 2019 أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، ودعت الولايات المتحدة للتدخل كوسيط دولي، بحسب ما أقرته اتفاقية المبادئ الموقعة بن الدول الثلاث في 2015، ما دعا واشنطن لاستفاضة وزراء الري والخارجية في الدول الثلاث في واشنطن، ليتم الاتفاق على عقد الاجتماعات الأربعة.

    وبدأت إثيوبيا في 2011 في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من إضرار سد النهضة بحصتها من مياه النيل، والذي يعد المورد الرئيسي للمياه في مصر. وتصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا، أغلبها من النيل الأزرق.

    وتسعى مصر لإبرام اتفاق مع إثيوبيا، يسمح بد فترات ملء خزان السد بما يقلل التأثير على حصة مصر من المياه، كما تسعى إلى الوصول لصيغة تنسيقية لتشغيل السد الذي بنته أثيوبيا بهدف توليد الكهرباء.

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, وزارة الري المصرية, إثيوبيا, سد النهضة
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