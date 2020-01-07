"أنصار الله" تسقط طائرة استطلاع مقاتلة للتحالف في الجوف

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة مُسيرة تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في"الفيسبوك": "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتل نوع CH-4 في محافظة الجوف أثناء قيامها بأعمال عدائية داخل الأجواء اليمنية".

وأوضح أن: "الطائرة تم إسقاطها بعد استهدافها بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا".

وأشار إلى: "أن الطائرة تعتبر الثالثة من ذات النوع التي يتم إسقاطها".

وقُتل 10 جنود يمنيين وأصيب آخرون، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في قصف بصاروخ باليستي يعتقد شنته جماعة أنصار الله "الحوثيين"، على معسكر للجيش اليمني في محافظة الضالع وسط اليمن.