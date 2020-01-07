الكشف عن تفاصيل جديدة حول هروب كارلوس غصن إلى لبنان

كشفت قناة "أن أتش كاي" اليابانية، عن تفاصيل جديدة بشأن هروب كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لتحالف "نيسان ميتسوبيتشي رينو" إلى لبنان.

القاهرة - سبوتنيك. وظهرت المعطيات الجديدة بعد تحليل صور التقطتها كاميرات المراقبة التي بّنت مشاركة مواطنين أمريكيين في مساعدة غصن على الفرار من اليابان.

وقالت مصادر للقناة إن الرجلين وصلا إلى مطار كانساي الدولي في أوساكا صباحا في 29 ديسمبر/ كانون الأول على متن طائرة خاصة قادمة من دبي، كان معهما ما بدا أنه صندوق كبير الذي يعتقد أن كارلوس غصن اختبأ فيه.

وبعد وصولهما إلى اليابان أحضر الأمريكيان الصندوق إلى فندق بالقرب من المطار وقاما بإجراءات الإقامة، ثم توجها إلى فندق فاخر في طوكيو للانضمام إلى غصن، الذي كان هرب من بيته في وقتها.

وركب الثلاثة القطار السريع عودة إلى أوساكا، وتقول مصادر إن القطار المتوجه إلى أوساكا كان مزدحما بالمسافرين المتوجهين إلى بلداتهم الأصلية لقضاء عطلة نهاية العام.

من جهتها كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن خطة الهروب شارك فيها فريق مكون من عشرة إلى خمسة عشر شخصا من جنسيات مختلفة، قام بالسفر إلى اليابان مرات متعددة لدراسة المطارات المختلفة حتى وجودوا ثغرة أمنية هائلة في مطار كانساي الدولي لأن صالة الطائرات الخاصة فارغة تقريبا ما لم تكن هناك رحلة قادمة.

وأوضح المصدر للصحيفة أن الأمتعة ذات الحجم الكبير لا تستوعبها الماسحات الأمنية في المطار.

وبحسب الصحيفة، اتخذ غصن القرار النهائي للمضي قدما في الخطة، بعدما استشف أن محاكمته قد تستغرق سنوات ولأن المحكمة رفضت السماح له بلقاء زوجته في العطلات.

وينتظر أن يعقد غصن أول مؤتمر له في لبنان غدا الأربعاء، ليكشف فيه عن تفاصيل ما أسماه بالمؤامرة ضده في شركة "نيسان" اليابانية، والتي أدت إلى اعتقاله.