جريمة شنيعة في مدينة القرداحة السورية... أب وزوجته يعذبون ويقتلون طفله... صور

ونقلت وزارة الداخلية السورية على موقعها في فيسبوك "وردت معلومات إلى مركز الأمن الجنائي في القرداحة حول دخول الطفل (حمزة المعلم) البالغ من العمر تسع سنوات إلى أحد المشافي مفارقا الحياة، وعلى جسده آثار ضرب وكدمات زرقاء، وتعذيب شديد وذلك بعد إسعافه من قبل والده وزوجة والده".

وتابعت الوزارة "وعلى الفور توجهت دورية من المركز إلى المشفى، وبدأت بجمع المعلومات والتحري وضبطت إفادة والده عن سبب الكدمات فأكد بداية الأمر أن ابنه تعرّض للسقوط عن سطح المنزل".

وأضافت "وبعد تقصي المعلومات عن الحادثة من الجوار ومدرسة الطفل تبين أنه يتعرّض للضرب المبرح من والده وزوجة والده بشكل دائم وبناء على ذلك تم توقيف كل من الأب المدعو يونس. م وزوجته فدوى. ر، وبمواجهتهما بالأدلة اعترف الأب بما نسب إليه ولزوجته، وأن سبب إقدامه على ضرب ابنه بشكل دائم هو نتيجة سلوك الولد غير الجيد ضمن المنزل والفوضى التي يثيرها وما يقوم به من تمزيق لأثاث المنزل حسبما أخبرته به زوجته".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم مصادرة أدوات التعذيب وهي: حبل، عصا غليظة مدببة مليئة بالبراغي في مقدمتها هروانة، وسيخ للكي، حيث يقوم بتسخين السيخ على الغاز وكي ابنه بها.

وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما مع المصادرات إلى القضاء المختص.