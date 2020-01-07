مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى بغداد اعتبار من الغد وحتى الجمعة المقبلة

قررت وزارة الطيران المدني المصرية تعليق رحلات الناقل الوطني "مصر للطيران" إلى بغداد اعتبار من الغد وحتى الجمعة المقبلة؛ نظرا للظروف الراهنة ولحين استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني باسم عبد الكريم، في بيان اليوم الثلاثاء "نظرا للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، فقد تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد اعتباراً من غد الأربعاء وحتى الجمعة، وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات، ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة".

وأضاف البيان أن وزارة الطيران المصرية "تتابع الموقف أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقييم الوضع واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخرى عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك".

وتتصاعد حدة التوتر في المنطقة بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضية تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

ووجه العراق شكوى للأمم المتحدة، أمس الأول الأحد، بشأن الغارات الأميركية التي استهدفت مواقع عسكرية على أراضيه، مؤكدا أن تلك الغارات انتهاك خطير لسيادة البلاد.

وأكدت الخارجية العراقية أن بغداد "تطالب مجلس الأمن بإدانة عمليات القصف والاغتيال" التي جرت في بغداد.