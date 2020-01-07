عبد المهدي وستولتنبرغ يبحثان هاتفيا جهود تفادي نشوب حرب في المنطقة

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، وأمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ جهود تفادي نشوب حرب في المنطقة، بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان، اليوم الثلاثاء "تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا من الأمين العام لحلف الناتو السيد ينس ستولتنبرغ"، وإن الجانبين بحثا "الأزمة الحالية وتطوراتها الأمنية وجهود تفادي نشوب حرب في المنطقة وتخفيض التصعيد ونزع فتيل الأزمة وتجنيب شعوب المنطقة والعالم تداعيات الحرب."

وعبّر عبد المهدي "عن اعتزازه بعلاقات التعاون بين العراق وحلف الناتو، وبيان سياسة الحكومة وعلاقاتها المتوازنة، وموقف الحكومة والبرلمان العراقي من تواجد القوات الأجنبية، وقرار انسحابها من العراق وحفظ سيادته".

من جانبه، أكد ستولتنبرغ "أهمية تطوير علاقات التعاون القائمة بين العراق وحلف الناتو، والرغبة بدعم القوات الأمنية العراقية، وتدريبها ومحاربة "داعش".

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.