السعودية تصدر بيانا جديدا بشأن الأحداث في العراق وتوجه دعوة للمجتمع الدولي

وأكد المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ضرورة السعي لتحقيق المصالح المشتركة، لمجموعة الدول التي يضمها المجلس، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 7, 2020
كما أكد المجلس، على أهمية دور "مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن " في تعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين تلك الدول، مجددا تأكيده على ما دعت إليه المملكة من أهمية العمل على تحقيق أمن المنطقة واستقرارها ودرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي حذرت من تداعياتها.
— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 7, 2020
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الاثنين، توقيع اتفاق لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)