تركيا: أنقرة ستتعاون مع الجزائر على أساس المصالح المشتركة بشأن الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن البلدين سيتعاونان على أساس مصالحهما المشتركة بشأن القضايا الإقليمية خاصة الأزمة الليبية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو في تغريدة عبر "تويتر" مساء اليوم الثلاثاء "نقلنا تحيات رئيس الجمهورية التركية إلى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون".

وأضاف جاويش أوغلو "سنرفع مستوى التعاون بين البلدين إلى مستوى المجلس الاستراتيجي، سنقوم بالتعاون على أساس مصالحنا المشتركة بشأن القضايا الإقليمية، وخاصة الأزمة الليبية".

نقلنا تحيات رئيس الجمهورية التركية RTErdogan@ إلى رئيس الجمورية #الجزائرية عبد المجيد تبون. سنرفع مستوى التعاون بين البلدين إلى مستوى المجلس الاستراتيجي. سنقوم بالتعاون على أساس مصالحنا المشتركة بشأن القضايا الإقليمية، وخاصة الأزمة الليبية. pic.twitter.com/kDj23Tnk4C — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 7, 2020

هذا واستقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الإثنين، رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، في قصر الرئاسة.

ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن بيان رئاسة الجمهورية القول إن الرئيس استقبل السراج من بقصر الرئاسة، مشيرة إلى أن الطرفين سيبحثان الأزمة الليبية، وسبل حلحلة الأوضاع في هذا البلد الذي يشهد توترات وفترة عصيبة.

#الجزائر #ليبيا

الوزير الأول عبد العزيز جراد يستقبل فايز #السراج بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين pic.twitter.com/QAMA4aoZMR — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) January 6, 2020

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد تلقى دعوة رسمية من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا والمزمع عقده في برلين.

كما ناقش الطرفان الأوضاع في ليبيا، واتفقا على ضرورة تغليب الحل السياسي ووقف التدخلات الأجنبية.

وذكر التلفزيون الجزائري، اليوم الاثنين، أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتباحث هاتفيا مع ميركل الوضع في ليبيا، الطرفان اتفقا على ضرورة العمل على تغليب الحل السياسي، والوقف الفوري للعمل المسلح وللتدخلات العسكرية الأجنبية".

وأضاف "ميركل وجهت دعوة رسمية للجزائر من أجل حضور الندوة الدولية حول ليبيا المزمع عقدها في برلين".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا "من أجل التنسيق والاستقرار".