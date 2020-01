تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر.. ما مهامه ولماذا الآن؟

المجلس الذي يضم 8 دول عربية وإفريقية هي السعودية ومصر والأردن والسودان واليمن وإريتريا والصومال وجيبوتي، سيتخذ من الرياض مقرًا له، بحسب ما صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي لإعلان توقيع الميثاق.

المراقبون أكدوا أن على "أهمية المجلس الجديد لحماية المصالح العربية، ودول البحر الأحمر، في ظل ما تشهده المنطقة من توتر حاد، وصراعات أدت مؤخرًا إلى احتجاز سفن، وضرب أخرى، وتهريب أسلحة، وغيرها من المخاطر الأمنية الواجب وأدها".

مجلس الدول العربية والإفريقية

وقال بن فرحان إن تأسيس المجلس "يأتي استشعارًا من قادتنا بأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي باعتبار البحر الأحمر المعبر الرئيسي لدول شرق آسيا وأوروبا".