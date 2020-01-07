دبي: منع الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة بالشركات الحكومية وشبه الحكومية

أصدرت حكومة دبي قرارا يمنع الجمع بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في الشركات الحكومية وشبه الحكومية، في إطار نظام جديد للحوكمة بهذه الشركات.

وكتب نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة، " اعتمدنا في مجلس دبي نظاما جديدا لحوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية بإشراف مكتوم بن محمد يلزمها بتشكيل مجالس إدارة كسلطة عليا ويمنع الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة ويلزم مجالس الإدارة بتشكيل لجان لتقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر ورفع تقارير أداء سنوية للحكومة."

واعتمدنا في مجلس دبي نظاما جديدا لحوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية بإشراف مكتوم بن محمد يلزمها بتشكيل مجالس إدارة كسلطة عليا ويمنع الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة ويلزم مجالس الإدارة بتشكيل لجان لتقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر ورفع تقارير أداء سنوية للحكومة pic.twitter.com/r8NtwNfuBn — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 7, 2020

وتم في الاجتماع الأول لمجلس دبي الذي ترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتماد تطوير خطة من 50 هدفا لدبي، خلال الخمسة أعوام المقبلة، سيتم إعلانها خلال 60 يوما.

وقال حاكم دبي عبر تويتر: "50 هدفا في الخطة سنضمنها في اتفاقيات الأداء الخاصة بمديري العموم . ما نعلنه سننفذه عبر فريق العمل.. أو نستبدل الفريق".

ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس دبي .. اعتمدنا تطوير خطة من خمسين هدفاً لدبي خلال الخمسة أعوام القادمة سنعلنها خلال ٦٠ يوم . خمسين هدفا في الخطة سنضمنها في اتفاقيات الأداء الخاصة بمدراء العموم . ما نعلنه سننفذه عبر فريق العمل .. أو نستبدل الفريق pic.twitter.com/67IY4byzxA — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 7, 2020

وأضاف حاكم دبي أن القرار اتخذه مجلس دبي المشكل حديثا، وأنه يدعو أيضا مجالس إدارة هذه الشركات لتشكيل لجان لتقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر".