الحكومة اليمنية تنفي تصريحات وزير النقل عن توقيع "اتفاقيات مع تركيا"

أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن التصريحات المتداولة عن وجود ترتيبات لتوقيع اتفاقيات مع تركيا في قطاع النقل خاصة الموانئ والمطارات، لا تمثلها وتعبر عن وجهة نظر شخصية، في إشارة إلى تصريحات وزير النقل صالح الجبواني.

القاهرة - سبوتنيك . ونقلت رئاسة مجلس الوزراء اليمني، عن مصدر مسؤول في الحكومة، إن "التصريحات المتداولة لا تمثل الحكومة الحريصة على استكمال الهدف الواضح في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا للانطلاق نحو البناء والتنمية وإعادة الإعمار".

وأضاف: "تصريحات بعض أعضاء الحكومة في هذا الجانب خلال زيارات شخصية يقومون بها لدول شقيقة وصديقة، غير مسؤولة ولم يتم الرجوع فيها إلى دولة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية".

وأكد المصدر "حرص اليمن على بناء علاقات طيبة مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على العمل المؤسسي وفي إطار التشريعات والقوانين النافذة وليس إبرام اتفاقات بشكل شخصي".

وجدد المصدر "التزام الحكومة وجميع اعضائها برؤية فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في التعاون والتنسيق الخارجي وبناء الشراكات التنموية وفقا للمصالح الاستراتيجية العليا لليمن وشعبها".

وكان وزير النقل اليمني صالح الجبواني، قال في تصريحات صحفية، الأحد، إنه اتفق مع نظيره التركي جاهد طورهان، على "تشكيل لجنة فنية يمنية تركية تمهيدا لتوقيع اتفاقية مع تركيا لتطوير الموانئ والمطارات وشبكات الطرق اليمنية في المرحلة المقبلة".