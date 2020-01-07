الرئيس الجزائري يدعو أردوغان لزيارته وأنقرة توافق

قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون دعا نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة الجزائر، وأن أنقرة وافقت على الدعوة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التركية "الأناضول" بيانا للرئاسة الجزائرية أكد أن الرئيس عبد المجيد تبون دعا الرئيس أردوغان لزيارة الجزائر وأضاف أن أنقرة وافقت.

وكان وزير الخارجية التركي، قد وصل صباح اليوم، إلى العاصمة الجزائرية للقاء تبون ومسؤولين آخرين، وسط تصاعد للتوتر سياسيا وعسكريا في المنطقة بسبب الأزمة الليبية.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن البلدين سيتعاونان على أساس مصالحهما المشتركة بشأن القضايا الإقليمية خاصة الأزمة الليبية.

#عاجل | عبد المجيد #تبون يدعو الرئيس أردوغان لزيارة الجزائر وأنقرة توافق (بيان للرئاسة الجزائرية) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 7, 2020

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر "تويتر" مساء اليوم الثلاثاء "نقلنا تحيات رئيس الجمهورية التركية إلى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون".

وأضاف تشاووش أوغلو "سنرفع مستوى التعاون بين البلدين إلى مستوى المجلس الاستراتيجي، سنقوم بالتعاون على أساس مصالحنا المشتركة بشأن القضايا الإقليمية، وخاصة الأزمة الليبية".