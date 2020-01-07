الرئيس الجزائري يدعو أردوغان لزيارته وأنقرة توافق

وكان وزير الخارجية التركي، قد وصل صباح اليوم، إلى العاصمة الجزائرية للقاء تبون ومسؤولين آخرين، وسط تصاعد للتوتر سياسيا وعسكريا في المنطقة بسبب الأزمة الليبية.
وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن البلدين سيتعاونان على أساس مصالحهما المشتركة بشأن القضايا الإقليمية خاصة الأزمة الليبية.
#عاجل | عبد المجيد #تبون يدعو الرئيس أردوغان لزيارة الجزائر وأنقرة توافق (بيان للرئاسة الجزائرية)— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 7, 2020
وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر "تويتر" مساء اليوم الثلاثاء "نقلنا تحيات رئيس الجمهورية التركية إلى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون".
وأضاف تشاووش أوغلو "سنرفع مستوى التعاون بين البلدين إلى مستوى المجلس الاستراتيجي، سنقوم بالتعاون على أساس مصالحنا المشتركة بشأن القضايا الإقليمية، وخاصة الأزمة الليبية".
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