اليمن.. القوات المشتركة تعلن إلحاق خسائر بـ"أنصار الله"

تجددت المواجهات، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك . وذكر بيان المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، اليوم الثلاثاء، أن "عناصر من الحوثيين حاولت التسلل نحو منطقة الطور في مديرية بيت الفقية (جنوب شرقي الحديدة)".

وقال البيان: "تمكن القوات المشتركة من إحباط محاولة التسلل، عقب اشتباكات بمختلف الأسلحة أوقعت خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف الحوثيين".

وأشار إلى "تنفيذ القوات المشتركة عملية تمشيط واسعة لتعقب المسلحين الحوثيين وتأمين المنطقة".

وقالت ألوية العمالقة إن "الحوثيين استهدفوا بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5 و12.7 ملم، مواقع للقوات شمال منطقة الفازة الساحلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، ومناطق جنوب مديرية حيس، جنوب شرقي الحديدة".

وكانت القوات المشتركة أعلنت، أمس الأول الأحد، احباط محاولة تسلل للحوثيين شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، وإلحاق خسائر في صفوفهم.