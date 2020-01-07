ماذا قال الرئيس الأسد لضباط وجنود الجيش الروسي في سوريا؟

التقى الرئيس السوري بشار الأسد ضباط وصف ضباط وعسكريين القوات الروسية المتواجدين في سوريا، في استقباله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في مقر تجميع القوات الروسية في دمشق.

وهنأ الرئيس الأسد الجيش الروسي بمناسبة أعياد الميلاد قائلاً: "أتوجه إليكم إلى كل عسكري روسي موجود على الأراضي السورية، وأتوجه من عبركم لعائلاتكم الموجودة في وطنكم روسيا بالتهنئة بيوم عيد الميلاد المجيد"

وأضاف الأسد: "أهنئكم بالإنجازات التي قمتم بها على الأراضي السورية، في الأعوام الماضية، إلى جانب إخوتكم في الجيش العربي السوري، لجهودكم في مكافحة الإرهاب، فهذا ليس غريب عنكم، لأن أجدادكم حاربوا الإرهاب النازي منذ عقود وانتصروا عليه وأنقذوا أوروبا".

وأكمل الرئيس السوري "علينا أن نتابع هذه الحرب التي تعتبر بالنسبة لنا في سوريا حرباً وطنية ولننقذ العالم أيضاً من خطر الارهاب".

في النهاية شكر الرئيس الأسد قوات الجيش الروسي وأخص في ذلك الطيارين "الذين لا يهدؤون منذ مطلع الفجر حتى مغيب الشمس"، وختم بكلمة "سباسيبا" والتي تعني شكرا بالروسية.

وشكر الرئيس الأسد نظيره الروسي فلاديمير بوتين على زيارته، فيما نشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على فيسبوك مرافة الأسد لبوتين إلى مطار دمشق الدولي، بعد زيارة قصيرة ومفاجأة استمرت لساعات قام فيها الرئيس الروسي بجولة في شوارع دمشق وتعرف على الواقع السوري عن كسب، وزار بعض المعالم الدينية التاريخية القديمة كالجامع الأموي والكاتدرائية الميريمية.