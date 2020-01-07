"أنصار الله": التحالف يمنع وصول 15 سفينة نفط وغذاء إلى الحديدة

اتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي، الذي تقوده السعودية باحتجاز 15 سفينة مشتقات نفطية وغذاء بينها سفينة تابعة للأمم المتحدة، ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي تديرها "أنصار الله"، على موقعها، إن "تحالف العدوان يحتجز 15 سفينة منها 8 نفطية تحمل 223.192 طنا من الديزل والبنزين، و7 سفن تحمل 80.736 طناً من الدقيق والقمح والسكر والزيت، وسفينة حاويات لبرنامج الغذاء العالمي".

وأضافت: "ندين استمرار التحالف في منع دخول السفن إلى الحديدة، رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة واستيفائها إجراءات التفتيش".

واعتبرت المؤسسة "استمرار احتجاز السفن يتنافى كليا مع اتفاق السويد"، و"امعانا في قتل الشعب اليمني الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية".

واستنكرت "عدم منح التحالف السفينتين (lucky trader) و(tranc ocean) تصاريح مغادرة من ميناء الحديدة رغم تفريغ حمولاتهما".

وحمّلت "موانئ البحر الأحمر"، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة الحصار الجائر واحتجاز السفن لمدة تتراوح بين شهرين وشهر، ونصف الشهر"، على حد وصفها.

وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقرا لآلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.