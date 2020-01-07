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23:47 07 يناير/ كانون الثاني 2020
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    يضيئان الشموع ويزوران المسجد.. صور رائعة من زيارة بوتين إلى سوريا ولقاء الأسد

    © Sputnik . Алексей Дружинин
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    قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء بثاني زيارة له إلى سوريا منذ الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011، التقى خلالها مع نظيره السوري بشار الأسد في دمشق.

    © Sputnik . Алексей Дружинин
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    وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وصل إلى دمشق وزار مقر فريق القوات المسلحة الروسية في سوريا.

    وقال بيسكوف للصحفيين: "من المطار توجه فلاديمير بوتين إلى مقر فريق القوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية".

    وأضاف: "وفي المقر التقى بوتين مع الرئيس السوري، بشار الأسد... واستمع رئيسا الدولتين إلى التقارير العسكرية حول الوضع في مناطق مختلفة من البلاد".

    ونشرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) صورة لبوتين وهو يصافح الأسد وقالت "استمع الرئيسان الأسد وبوتين إلى عرض عسكري من قبل قائد القوات الروسية العاملة في سوريا".

    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد وبطريرك أنطاكية والشرق جون العاشر في كاتدرائية السيدة العذراء مريم في دمشق
      © Sputnik . Алексей Дружинин
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد أثناء زيارتهما للمسجد الأموي في دمشق
      © Sputnik . Алексей Дружинин
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد أثناء زيارتهما للمسجد الأموي في دمشق
      © Sputnik . Алексей Дружинин
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد خلال اجتماع في مقر قيادة القوات المسلحة الروسية في سوريا
      © Sputnik . Алексей Дружинин
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد يحضران اجتماعًا في دمشق بسوريا
      © Sputnik . Алексей Дружинин
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو خلال اجتماع في دمشق
      © Sputnik . Алексей Дружинин
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد في كاتدرائية السيدة العذراء مريم في دمشق
      © Sputnik . Алексей Дружинин
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويغو والرئيس السوري بشار الأسد يحضرون اجتماعًا في دمشق بسوريا
      © Sputnik . Алексей Дружинин
    • الرئيس السوري بشار الأسد يودع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب لقائه في دمشق
      © Sputnik . Алексей Дружинин
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويغو والرئيس السوري بشار الأسد يحضرون اجتماعًا في دمشق بسوريا
      © Sputnik . Алексей Дружинин
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد وبطريرك أنطاكية والشرق جون العاشر في كاتدرائية السيدة العذراء مريم في دمشق
      © Sputnik . Алексей Дружинин
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد وبطريرك أنطاكية والشرق جون العاشر في كاتدرائية السيدة العذراء مريم في دمشق
      © Sputnik . Алексей Дружинин
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد وبطريرك أنطاكية والشرق جون العاشر في كاتدرائية السيدة العذراء مريم في دمشق
      © Sputnik . Алексей Дружинин
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويغو والرئيس السوري بشار الأسد اجتماعًا في دمشق بسوريا
      © Sputnik . Алексей Дружинин
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد في كاتدرائية السيدة العذراء مريم في دمشق
      © Sputnik . Алексей Дружинин
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد خلال اجتماع في دمشق
      © Sputnik . Алексей Дружинин
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    © Sputnik . Алексей Дружинин
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد وبطريرك أنطاكية والشرق جون العاشر في كاتدرائية السيدة العذراء مريم في دمشق

    واصطحب الأسد بوتين في زيارة للمدينة القديمة في دمشق بما في ذلك الجامع الأموي الذي تم بناؤه في القرن الثامن الميلادي وكنيسة العذراء القديمة.

    والتقطت "سبوتنيك" العديد من الصور الرائعة للزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجمهورية العربية السورية ولقائه بالرئيس بشار الأسد

    وكانت زيارة بوتين السابقة لسوريا في عام 2017 حين زار قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية.

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    زيارة بوتين إلى سوريا, سوريا, بشار الأسد, الأسد, بوتين
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