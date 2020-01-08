الدنمارك: لا قتلى ولا جرحى دنماركيين في الهجوم الإيراني على العراق

قالت القوات المسلحة الدنماركية إن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق لم يسفر عن مقتل أو إصابة أي جنود دنماركيين.

وللدنمارك نحو 130 جنديا في القاعدة ضمن التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، بحسب "رويترز".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي صباح اليوم الأربعاء تعرض مواقع عسكرية في البلاد للقصف بـ 22 صاروخا منها 17 على قاعدة "عين الأسد" الجوية، اثنان منها لم ينفجرا.

وقال البيان المنشور على الحساب الرسمي "خلية الإعلام الأمني العراقي"، على "فيسبوك": "سقط ١٧صاروخاً على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخين لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت، و٥ صواريخ على مدينة أربيل".

وأكدت خلية الإعلام الأمنى العراقي، على عدم سقوط قتلى في صفوف القوات العسكرية العراقية نتيجة الضربات الصاروخية التي استهدفت مقرات التحالف الدولي ليلا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

ومن جانبه أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم فر، صباح اليوم الأربعاء على أن المعلومات الأولية تؤكد وقوع أضرار كبيرة في قاعدة "عين الأسد" رغم أن الأمريكيين يحاولون إخفاء الحقائق.