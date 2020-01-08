إعلام: دوي انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو

أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الأربعاء، عن سقوط قتلى في انفجار وقع بالقرب من البرلمان الصومالي بالعاصمة مقديشو.

القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "غاروي" الصومالي إن "دوي انفجار كبير وقع بمحيط منعطف "سيدكا" بالقرب من البرلمان، أعقبه صوت إطلاق نار كثيف".

وذكر راديو "مستقبل" أن الانفجار ناتج عن انفجار سيارة، فيما أشار موقع "غوبجوغ" إلى أن الانفجار "خلف خسائر"، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية، اليوم الإثنين الماضي، أن بلدا أجنبيا خطط لتفجير مقديشو الذي أودى بحياة قرابة 80 شخصا.