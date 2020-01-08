أربعة قتلى بانفجار قرب مبنى البرلمان الصومالي وحركة الشباب تعلن مسؤوليتها

سقط 4 قتلى بانفجار وقع، اليوم الأربعاء، بالقرب من البرلمان الصومالي بالعاصمة مقديشو، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن التفجير.

القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "آرلادي" الصومالي إن "ما لا يقل عن 4 أشخاص قتلوا وجرح 15 آخرون في انفجار سيارة استهدف نقطة تفتيش أمنية قرب مبنى البرلمان الصومالي في مقديشو".

ولفت الموقع إلى أن "نائب أمين البرلمان كان من بين الضحايا". وتابع قائلا إن حركة الشباب تبنت الهجوم.

ويشهد الصومال، منذ عقود، صراعاً دامياً بين حركة الشباب التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وقوات الحكومة المركزية.

وتشن القوات الأمريكية غارات تستهدف مواقع الحركة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.

وأواخر الشهر الماضي، قُتل نحو 90 شخصا فيما أصيب عشرات آخرون بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة أمام مكتب للضرائب بأفغوي جنوب غربي مقديشو.