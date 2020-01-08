قيادة كردستان: دعم التحالف بقيادة أمريكا في المنطقة الكردية والعراق ضروري

أعلنت قيادة كردستان، اليوم الأربعاء، إن دعم التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الكردية والعراق أمر ضروري، بحسب رويترز.

في السياق ذاته، وقال وزير داخلية كردستان ريبر أحمد، إن القصف الصاروخي الذي نفذته إيران على قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في أربيل لم يسفر عن سقوط خسائر بشرية، حسبما نقل موقع "الغد".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى أنه قتل 80 جنديا أمريكيا وتم تدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية، فيما قال البنتاغون إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.