الجيش العراقي يكشف تفاصيل رسالة من إيران قبل القصف بوقت قليل

كشف الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، تفاصيل رسالة رسمية من إيران تلقاها قبل القصف بوقت قليل.

وقالت القوات المسلحة العراقية "تلقينا رسالة شفوية رسمية من إيران بعد منتصف الليل بأن الرد الإيراني على اغتيال سليماني قد بدأ أو سيبدأ بعد قليل".

يتبع...