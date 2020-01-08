الوكالة الكويتية تحذف خبرا عن انسحاب القوات الأمريكية... والحكومة تعلن اختراقها

حذفت وكالة الأنباء الكويتية، خبرا عن وزير الدفاع وتصريحه، بأن قائد القوات الأمريكية، أبلغه بانسحاب القوات من معسكر عريفجان خلال 3 أيام.

بدورها، أعلنت الحكومة الكويتية، اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية، نافية ما تم نشره عن انسحاب القوات الأمريكية.

— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 8, 2020

بدورها، نقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر مطلع، تأكيده أن الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على لسان وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور، عن نية الولايات المتحدة سحب قواتها من معسكر عريفجان خلال 3 أيام، عار عن الصحة تماما، وأن حساب "كونا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد تم اختراقه. وقد قامت الوكالة الرسمية بحذف الخبر من حسابها في "تويتر" بعد نشره وتداوله عبر حسابات إخبارية وقنوات فضائية عربية ودولية.

— القبس الإلكتروني (@alqabas) January 8, 2020

ونقلت، التغريدة المحذوفة، عن وزير الدفاع الكويتي قوله، إنه "تلقى خطابا رسميا من قائد معسكر عريفجان يعلن سحب كل القوات الأمريكية خلال 3 أيام" وأن "قرار الانسحاب كان مفاجئا، ونحن على تواصل مع وزارة الدفاع الأمريكية".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى أنه قتل 80 جنديا أمريكيا وتم تدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية، فيما قال البنتاغون إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.