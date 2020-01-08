نائب رئيس البرلمان التشيكي: الوجود الأمريكي في سوريا يشكل انتهاكا للقانون الدولي

ونقلت "سانا" عن البرلماني التشيكي قوله عبر صفحته على "فيسبوك" أن:

"الولايات المتحدة تقوم وبشكل مستمر بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة لا بل تقوم بالاعتداء عليها عسكريا وباحتلال أجزاء منها في تناقض مع القانون الدولي".

ولفت أوكامورا إلى أن: "الولايات المتحدة اعتدت على سوريا والعراق وليبيا وتهدد بغزو فنزويلا".

يذكر أن الولايات المتحدة أبقت على ما يقارب 500 جندي بشكل غير شرعي حول حقول النفط السورية بعد أن أعادت انتشارها في شرق الفرات في نوفمبر/ تشرين الأول من العام الماضي إثر العملية التي قامت بها تركيا (نبع السلام) لضرب الوحدات الكردية في الشمال السوري والتي أدت إلى دخول الجيش السوري إلى مناطق في شرق الفرات باتفاق مع قوات "قسد" التي أعلنت آنذاك أنها ستقاتل مع الجيش السوري لصد التقدم التركي في المنطقة.