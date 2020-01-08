ائتلاف النصر: ندين الانتهاك الإيراني ونرفض تصفية الحسابات على أراضينا

أدان رئيس الحكومة العراقية الأسبق، حيدر العبادي، الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على قواعد أمريكية في العراق معتبرا أنه انتهاك للسيادة العراقية.

وأدان "ائتلاف النصر" برئاسة حيدر العبادي، في بيان له صباح اليوم، الهجوم الذي نفذته إيران على القواعد العسكرية الأمريكية قائلا "سبق وأن أدنّا بتاريخ 2020/1/3 و 2019/12/29 الانتهاكات الاميركية للسيادة العراقية، واليوم ندين الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية".

واعتبر التحالف في بيانه الذي نشر في موقع "رووداو" أنه "لسنا أعداء لأحد، ونطلب الصداقة والتعاون مع جميع دول العالم على قاعدة المصالح المشتركة".

وعبر الائتلاف عن رفضه لأي "صراعات أو تصفية حسابات إقليمية دولية على حساب الدم والارض والسيادة العراقية، وعلى الشعب والرئاسات الثلاث والقوى الوطنية حفظ وحدة واستقرار ومصالح العراق" داعيا إلى "الوحدة والتضامن الوطني، وان نجعل مصالح العراق وسلامة شعبه خطاً احمر في سياساتنا".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في وقت سابق صباح اليوم، تعرض قواعد أمريكية في العراق للاستهداف بـ 15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، سقطت على 20 موقعا حساسا في قاعدتين أمريكيتين، كرد أولي على اغتيال قاسم سليماني بغارة أمريكية قبل أيام.