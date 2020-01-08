خبير: الضربة الإيرانية ستكون الأخيرة في السجال القائم بين واشنطن وطهران

قال الخبير الاستراتيجي العراقي، الدكتور أحمد الشريفي، إنه "حتى الآن لم تصدر إحصائية رسمية حول الخسائر المادية والبشرية الناتجة عن استهداف الحرس الثوري الإيراني للقواعد العسكرية الأمريكية، مؤكدا عدم وجود أي خسائر في القوات العراقية".

وأوضح الشريفي، في حديثه مع برنامج " عالم سبوتنيك ": أنه "لا تستطيع أي جهة غير الولايات المتحدة إثبات أو نفي التصريحات الرسمية الإيراينة بشأن الخسائر في صفوف القوات الأمريكية".

وأضاف، قائلا: "كل المؤشرات تؤكد أن ضربة إيران صباح اليوم ستكون الأخيرة في السجال القائم بين واشنطن وطهران، وأن هذه العملية الإيرانية ستفتح آفاق جديدة للتفاوض، وقد يلعب العراق دورا فاعلا في هذا الإطار، كونه يمتلك قدرة معاقبة الطرفين لانتهاكهما السيادة العراقية والقانون الدولي".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى أنه قتل 80 جنديا أمريكيا وتم تدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية، فيما قال البنتاغون إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.