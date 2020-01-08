وسط حراسة مشددة... اقتحام الأقصى من قبل 45 مستوطنا

اقتحم 45 مستوطنا، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، باحات المسجد الأقصى، وذلك من جهة باب المغاربة.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الأربعاء، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

ويشار إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، يوم أمس "10 مرابطين بينهم فتاتان وسيدة، بعد أن اعتدوا عليهم بالضرب"، وفق وكالة الأنباء "وفا".

وبعد دفعهم كفالة مالية (5000 شيكل) وإبعادهم عن المسجد الأقصى 15 يوميا، تم الإفراج عنهم صباح اليوم.