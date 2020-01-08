رئيس البرلمان العراقي يدين "الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية"

أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ما وصفه بـ"الانتهاك الإيراني" للسيادة العراقية، داعيا الحكومة العراقية لاتخاذ الخطوات اللازمة لحفظ سيادة العراق، وإبعاده عن دائرة الصراع.

وقال الحلبوسي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الأربعاء "في الوقت الذي ندين فيه الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية فجر اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني؛ نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة الأطراف المتنازعة استخدام الساحة العراقية في تصفية الحسابات".

وأضاف "في هذا الظرف العصيب نجدد دعوتنا إلى الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة؛ لإيقاف مثل هذه الاعتداءات، والعمل على حفظ السيادة العراقية من الانتهاكات، وإبعاد العراق عن الصراع الدائر، وأن لا يكون ساحةً للتصفيات والاقتتال، أو طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي".

وبحسب البيان أيضا، دعا الحلبوسي "جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب الحكمة"، مؤكدا على "أهمية وحدة الموقف الوطني وتضامن القوى والفعاليات الوطنية؛ لمواجهة التحديات وحفظ استقرار البلد وأمنه ومصالحه، وتجنيب شعبنا ويلات الحروب".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.