المادة 10... ماذا يحدث إذا لم تتفق دول أزمة "سد النهضة"؟

أجابت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" عن التساؤل بشأن ما سيحدث حال عدم توصل مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق بحلول 15 يناير/كانون الثاني، بشأن سد النهضة.

وتابعت المادة: "إذا لم تنجح الأطراف المعنية في حل النزاع من خلال المحادثات أو المفاوضات، فيمكنهم طلب الوساطة أو إحالة الأمر إلى رؤساء دولهم أو رؤساء الوزراء".

قالت الوكالة أنه في حال لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن سد النهضة، فسيستندون إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015، والتي تنص على أنه "تلتزم الدول الثلاث بتسوية أي نزاع ينجم عن تفسير أو تطبيق إعلان المبادئ من خلال المحادثات أو المفاوضات على أساس مبدأ حسن النية".

يذكر أن الاجتماع الثلاثي بين إثيوبيا والسودان ومصر بدأ في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح اليوم، ويعد الاجتماع، الذي سيتداول حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD)، استمرارًا لاجتماع الخرطوم الذي عقد الشهر الماضي.

وفي الاجتماع، من المتوقع أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ومن المنتظر أن تجتمع الدول الثلاث أيضًا في واشنطن في 15 يناير 2020 لإنهاء اتفاقاتهم التي توصلوا اليها وذلك الاتفاق النهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة.