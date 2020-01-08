الرئاسة العراقية تستنكر الهجوم الإيراني

استنكرت الرئاسة العراقية، اليوم الأربعاء، القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مواقع عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق.

بغداد - سبوتنيك. وأكدت أن قوات التحالف الدولي موجودة في العراق بناء على اتفاق مع الحكومة العراقية ومصير بقائها شأن داخلي عراقي.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة العراقية "تتابع رئاسة الجمهورية بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وتستنكر القصف الصاروخي الإيراني الذي طال مواقع عسكرية على الأراضي العراقية، وتجدد رفضها الخرق المتكرر للسيادة الوطنية، وتحويل العراق إلى ساحة حرب للأطراف المتنازعة".

وأضاف البيان "رئاسة الجمهورية بهذا الشأن، تؤكد على أن وجود قوات التحالف الدولي في العراق تم على أساس الاتفاقات المبرمة بين الحكومة العراقية والدول التي تشكل التحالف منها لضرورات محاربة الإرهاب، وأن سياق ومصير تواجد هذه القوات هو شأن داخلي عراقي معنية به الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي، وفق الأطر القانونية والدستورية والدبلوماسية، وعلى أساس التوافق الوطني وأولويات الأمن الوطني العراقي".

وتابع البيان "رئاسة الجمهورية تدعو في هذا الإطار كل الأطراف إلى ضبط النفس والحكمة، وتغليب لغة الحوار وعدم الانجرار إلى حرب مفتوحة تهدد أمن وسلم المنطقة والعالم، مثلما طالب الجميع بتجنيب شعبه وشعوب المنطقة أضرار أي صِدام عسكري في ضوء وضعه الأمني والسياسي الخاص".