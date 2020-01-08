الحوثي: لأمريكا دور أساسي في العدوان على اليمن

قال زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، مساء اليوم، الأربعاء، إن الدور الأمريكي دور أساسي في العدوان على اليمن، إشرافا وإدارة وحماية سياسية وأسلحة تدميرية.

وجاءت تصريحات عبدالملك بدرالدين الحوثي، في الذكرى السنوية للشهيد، التي ذكر فيها أنه لولا التدخل الأمريكي وإدارتها للعدوان على اليمن لما وقع هذا العدوان.

#المسيرة_عاجل | السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: الدور الأمريكي دور أساسي في العدوان على اليمن إشرافا وإدارة وحماية سياسية وأسلحة تدميرية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) January 8, 2020

وتابع الحوثي أن بلاده والأمة الإسلامية في "مرحلة اختبار إلهي، لا يمكن أن نكون فيها صادقين مع تبعيتنا لأمريكا، والمنافقون والخونة خضعوا لأمريكا، يعادون من تعادي ويوالون من توالي".

#المسيرة_عاجل | السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: ما لحق بالشعب الفلسطيني طوال المراحل الماضية كان الدور الأمريكي حاضرا بالدعم المفتوح لإسرائيل — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) January 8, 2020

وأوضح زعيم جماعة "أنصار الله" "إنه لو سلمنا لحالة التبعية لأمريكا وإسرائيل لكنا فقدنا جوهر ومبادئ الإسلام. وبعض السلطات أخضعت شعوبها إلى مستوى عدم خروجها في تظاهرة منددة بإسرائيل. وما من بلد ولا شعب في الأمة الإسلامية إلا وتحضر أمريكا فيه بشكل عدائي استكباري".

وحول القضية الفلسطينية، قال عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن ما لحق بالشعب الفلسطيني طوال المراحل الماضية كان الدور الأمريكي حاضرا بالدعم المفتوح لإسرائيل. وهل يمكن أن ننسى ما فعلته وتفعله أمريكا في العراق وأفغانستان وفلسطين".