لدخوله إسرائيل واتهامه باليابان... النائب العام اللبناني يستدعي غصن للتحقيق

استدعى النائب العام اللبناني الرئيس السابق لشركة "نيسان"، كارلوس غصن، للسماع إلى إفادته في الاتهامات التي وجهتها له اليابان.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية فإن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، استدعى رجل الأعمال كارلوس غصن، إلى جلسة تحقيق يعقدها غدا الخميس، في مكتبه في قصر العدل ببيروت، للاستماع إلى إفادته حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الياباني، والتي تتهمه بارتكاب جرائم على الأراضي اليابانية وتطالب بتوقيفه.

كما يجري الاستماع إلى إفادة غصن حول الأخبار المقدمة في حقه من عدد من المحامين اللبنانيين، عن "دخوله بلاد العدو والاجتماع مع عدد من القيادات الاسرائيلية".

وهاجم الرئيس السابق لشركتي نيسان ورينو، رجل الأعمال اللبناني الأصل، كارلوس غصن، السلطات القضائية اليابانية، مؤكدا أن أمر توقيفه لا يتعلق بالعدالة.

مباشر من لبنان| مؤتمر صحفي لرجل الأعمال #كارلوس_غصن https://t.co/76wuxxQmdx — CNBC Arabia (@CNBCArabia) January 8, 2020

وقال غصن في أول مؤتمر صحفي يعقده من مقر نقابة الصحافة في لبنان بعد فراره من اليابان إلى بيروت "تم اعتقالي في المطار بعد أن قالوا لي أن هناك مشكلة في جواز سفري وأخذوني بعيداً ثم بلغوني أنه سيتم توقيفي، حاولت الاتصال بشركة نيسان لإرسال محام، ولم أكن أعلم أن شركة نيسان كانت خلف هذه المؤامرة التي هي واضحة جداً بين الشركة والمدعي العام"، متسائلا "كيف لهذا الأمر أن يكون قانونياً والشوائب كثيرة".

وأضاف غصن "المدّعي العام قال لي إنه سيتم توقيفي لأنني لم أبلغ عن التعويض الذي تلقّيته، وهو تعويض لم يقرّره مجلس الإدارة بعد ولم يتم دفعه لي".

وتابع "أمضيت 130 يوما في سجن انفرادي من دون نوافذ وسمح لي بـ30 دقيقة للتنزه، ما عدا أيام العطلة، بسبب قلة الحرّاس"، مضيفا "قالوا لي إنه يجب الانتظار 5 سنوات في اليابان قبل نيل الحكم النهائي ونسبة الإدانة في اليابان تبلغ 99% بالتالي كنت أمام إمّا الموت في اليابان أو الهرب".

#كارلوس_غصن: لم يُقبض عليّ داخل الطائرة.. نزلت إلى المطار وتم إخباري أن هناك مشكلة في الفيزا الخاصة بي.. وعندما أخذت إلى غرفة مغلقة بدأت إجراءات اعتقالي وعدم السماح باستخدام هاتفي.. وعندما طلبت الاتصال بنيسان لتعيين محامي لم يمكن ذلك.. وحينها لم أكن أعرف أن نيسان وراء كل هذا pic.twitter.com/obGJh4xKRI — صحيفة الرؤية (@Alroeya) January 8, 2020

وأردف غضن "توقيفي أمر لا يتعلق بالعدالة وكنت رهينة لدولة خدمتها لمدة 17 سنة وأعدت إحياء شركة لم يكن من الممكن إعادة إحيائها، وكتب عني كتباً في اليابان وبعد كل ذلك تم اعتقالي خلال دقائق واعتبرت ديكتاتوراً".