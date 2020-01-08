أردوغان وبوتين يطالبان بوقف إطلاق نار في ليبيا

قالت الخارجية الروسية، مساء اليوم الأربعاء 8 يناير/كانون الثاني، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق نار في ليبيا.

وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن بوتين وأردوغان، ناقشا في اتصال هاتفي الأوضاع في ليبيا والعراق، خاصة بعد مقتل قائد فيلق القدس ونائب رئيس الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.

وقال لافروف إن أردوغان وبوتين يدعوان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بدءا من يوم 12 يناير/كانون الثاني.

وأشارت الخارجية التركية والروسية في بيان مشترك إلى أنهما يطالبان جميع الأطراف في ليبيا الاجتماع معا على طاولة المفاوضات من أجل السلام.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن بلاده ستواصل أعمالها مع روسيا والأطراف الليبية، من أجل تحقيق السلام الدائم في ليبيا.

وقال لافروف إن روسيا وتركيا اتفقا على موقف مشترك بشأن التسوية في ليبيا.

وقال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في نفس المؤتمر الصحفي المشترك إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتواصل مع جميع أطراف النزاع في ليبيا، لتنفيذ وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية.

يتبع...