سوريا... قوات الاحتلال الأمريكي تعيد انتشارها جزئيا شرق الفرات

أعادت القوات الأمريكية انتشارها، بشكل جزئي، في بعض قواعدها شرق الفرات، شرقي سوريا، وأفاد مراسل "سبوتنيك" باستنفار داخل القواعد الأمريكية في حقلي "العمر" و معمل غاز "كونيكو" بريف دير الزور الشرقي.

وذكر مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن:

استنفار حصل داخل القواعد الأمريكية في حقلي العمر و معمل غاز كونيكو بريف دير الزور الشرقي وقرية خراب الجير بريف المالكية، بريف الحسكة الشمالي الشرقي، بعد إجراء هذه القوات إعادة انتشار.

وأضاف المراسل أن: إعادة الانتشار للقوات الأمريكية من ريف دير الزور كان باتجاه قاعدة حقول نفط الجبسة بمدينة الشدادي جنوبي الحسكة، وقاعدة قرية أبو حجر برميلان، بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وأردف المراسل: الانتشار كان عبارة عن نقل الجنود بحماية من الطيران الحربي والمروحي قبل وبعد تنفيذ الضربات الإيرانية على قاعدتي "عين الأسد" وأربيل في العراق.

وقال إن "القوات الأمريكية لم تخل أي قاعدة في شرق الفرات بشكل نهائي، والتحرك الأمريكي إنما هو عبارة عن إجراءات احترازية لحماية القوات من عمليات استهداف متوقعة، نتيجة قربها من مواقع تتمركز فيها قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني.