الدفاع المدني السعودي يحذر من هذه "الأجسام"

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تتوقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار على معظم الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة مكة المكرمة، تبدأ من اليوم وتستمر إلى يوم الجمعة المقبل.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تجري على إثرها السيول.

#الطقس: بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وسماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطار متفرقة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).https://t.co/JR5UaYGOcR#واس_عام pic.twitter.com/Huud6m72oM — واس العام (@SPAregions) January 8, 2020

ودعا القرني لمتابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتجنب التعرض للمخاطر المختلفة.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة المكرمة.

وناشد الدفاع المدني بضرورة اتباع التعليمات، حتى زوال الخطر، مع التشديد على ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.