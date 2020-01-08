السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، 4 قرارات جمهورية جديدة ونشرتها الجريدة الرسمية.

وشملت هذه القرارات، قرار رقم 5 لسنة 2020، باستبدال نص المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية بنص آخر، حسبما نقلت صحيفة "المصري اليوم".

وقرار رقم 7 لسنة 2020، بتخصيص مساحة 9.77 فدان تقريبًا تعادل 41061 م2 ناحية ساقلتة – محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة مياه الشرب.

وقرار رقم 8 لسنة 2020، بتخصيص مساحة 260.32 فدان تقريبًا تعادل 1093569.27 ناحية إسنا – محافظة الأقصر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة صرف صحي وبرك أكسدة.

وقرار رقم 9 لسنة 2020، بتخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الناصرية وناحية برنشت – محافظة الجيزة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطتي محولات كهربائية عليها.

وكان السيسي قد بعث برسالة تهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول عيد الميلاد الجديد، ونشر الرئيس المصري عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلا: "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يحفظ وطننا الغالي بنسيجه الوطني المتماسك، وأن يوحد صفوفنا لما فيه الخير دائما".