تسجيل
19:38 08 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كنيسة المهد في بيت لحم في فلسطين

    بعد منعهم من زيارة بيت لحم... لا احتفالات بعيد الميلاد لمسيحيي غزة

    © AP Photo / Nasser Nasser
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104209/81/1042098123.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001081043987810-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/

    اقتصرت مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد، بالنسبة لمئات المسيحيين من طائفة الروم الأرثوذكس الآخذة في التناقص في غزة، على قداس أقيم صباح، أمس الثلاثاء (7 يناير/ كانون الثاني).

    مراسم الاحتفال بمناسبة إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة مانجر (ساحة كنيسة المهد) في في بيت لحم، الضفة الغربية، 30 نوفمبر 2019
    © AFP 2019 / MUSA AL SHAER
    انطلاق الاحتفالات بالأعياد المجيدة في بيت لحم بمشاركة الآلاف
    ولم يتم حتى الآن قبول طلبات سوى عدد يقل عن نصف من أبدوا رغبتهم في الحصول على تصاريح إسرائيلية لزيارة المدن المسيحية المقدسة، مثل بيت لحم والقدس. وفقا لوكالة "رويترز".

    يقول مسؤولون من الكنيسة الأرثوذكسية إن الباقين لم يتمكنوا من المشاركة في الاحتفالات، بعد أن رفضت إسرائيل دخولهم متذرعة بمخاوف أمنية.

    وقال كامل عياد، مدير العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذكسية في غزة "حصار على قطاع غزة أجواء صلاوات فقط لا غير فش (لا يوجد) احتفالات السنة هذه إحنا زي كل سنة قدمنا للجانب الإسرائيلي أكثر من 950 تصريح للحصول على التوجه إلى 48 ومدينة بيت لحم الضفة الغربية والقدس لقضاء الشعائر الدينية ولكن الجانب الإسرائيلي للأسف رفض أكثر من 341 تصريح رفض أمني".

    ويعيش في غزة حوالي 1000 مسيحي، معظمهم من طائفة الروم الأرثوذكس الذين يحتفلون بعيد الميلاد في السابع من يناير/كانون الثاني، ويعيشون وسط أغلبية مسلمة تتألف من مليوني فلسطيني.

    وتفرض إسرائيل قيودا شديدة على الخروج من قطاع غزة، الجيب الساحلي الذي تسيطر عليه حركة حماس. وتعتبر إسرائيل والقوى الغربية حماس جماعة "إرهابية".

    وفي العام الماضي، كانت إسرائيل منحت، قبل يوم عيد الميلاد، في 25 ديسمبر/ كانون الأول، تصاريح لنحو 700 من مسيحيي غزة للسفر إلى القدس وبيت لحم والناصرة وغيرها من المدن ذات الأهمية الدينية التي تجتذب آلاف الزوار في موسم الأعياد المسيحية.

    انظر أيضا:

    انطلاق الاحتفالات بالأعياد المجيدة في بيت لحم بمشاركة الآلاف
    إسرائيل تمنع مسيحيي قطاع غزة من زيارة بيت لحم والقدس في عيد الميلاد
    بعد أكثر من 2000 عام... قطعة من مزود المسيح تعود إلى بيت لحم
    فلسطين تدين اعتزام إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة جنوب وشرق بيت لحم
    الكلمات الدلالية:
    فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألعاب نارية أثناء افتتاح المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقى العسكرية برج سباسكايا في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 23 أغسطس 2019
    أفضل 100 صورة لـ"سبوتنيك" في 2019
    كل عام وأنتم بخير من فريق سبوتنيك!
    تهنئة من فريق "سبوتنيك"
    11 معلومة عن قاعدة عين الأسد التي قصفتها إيران
    11 معلومة عن قاعدة عين الأسد الأمريكية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك