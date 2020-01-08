الرئاسة المصرية: السيسي يبحث الأزمة الليبية مع وزير خارجية فرنسا

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، لبحث تسوية الأوضاع في ليبيا.

ذكر ذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، وقال إن وزير خارجية فرنسا نقل إلى الرئيس المصري رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الفرنسي عبر عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة، التي تربطها بمصر، باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري أشاد بالمستوى الحالي المتميز للعلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تجمع البلدين، ومؤكدا ما توليه مصر من أهمية لدفع تلك العلاقات الوثيقة مع الجانب الفرنسي خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ومواصلة التنسيق في شتى الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

ولفتت الصحيفة المصرية إلى أن اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي.

كما تم مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤي بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في الخليج.

كما أكد الجانبان على همية استمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع والحفاظ على أمن وسلامة الخليج.

وتم التوافق بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا، في إطار تسوية سياسية شاملة تتضمن كل جوانب القضية الليبية وتدعم مؤسسات الدولة وجيشها الوطني لمكافحة الإرهاب والمليشيات المسلحة، لتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي في مستقبل أفضل من خلال تفعيل إرادته والحفاظ على موارد الدولة والتوزيع العادل لثرواتها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم خلال اللقاء تأكيد أهمية الاجتماع الخماسي التنسيقي المقرر عقده اليوم بالقاهرة على المستوى الوزاري، بين مصر وفرنسا واليونان وقبرص وإيطاليا، لبحث مُجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي وسبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، مشيرة إلى أنه تم التوافق حول أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الصدد بين مصر وفرنسا من أجل مواجهة التحديات.