النائب العام السوداني ينتقد "ممارسات البشير"

حرص النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، على تهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، موجها انتقادات لما أسماه "تعامل" نظام الرئيس السابق عمر البشير، مع الطوائف الدينية في البلاد.

وقال تاج السر علي الحبر: "شهدت فترة حكم عمر البشير الكثير من الممارسات التي تخالف الدين والشرع، بغرض إقصاء الطوائف الدينية بالبلاد".

وجاء ذلك خلال زيارة أجراها النائب العام السوداني لأسقف كنيسة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالخرطوم، بحسب موقع "أخبار السودان".

وتابع الحبر "الغرض من الزيارة هو تهنئة ومشاركة الطوائف المسيحية احتفالاتهم بأعياد الميلاد المجيد".

وشدد الحبر خلال زيارته على أن "الوثيقة الدستورية كفلت لجميع الطوائف الدينية حقوقها، وأن الجميع متساوون أمام العدالة والقانون دون النظر لدياناتهم ومعتقداتهم".

ومنذ 21 أغسطس/آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول، عمر البشير، "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.